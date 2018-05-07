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Нападение на "киборга" в Киеве: россиянину сообщили о подозрении

Дмитрий Вербич
21:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Одному из напавших на "киборга" Вербича в Киеве – гражданину РФ – заочно объявлено о подозрении.

Киевская местная прокуратура №7 заочно объявила о подозрении 23-летнему гражданину РФ - одному из подозреваемых в нападении на ветерана АТО, бывшего защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

"Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц)", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник.

Кроме того, подготовлено ходатайство о разрешении на его задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщалось, вечером 2 мая на Подоле в Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и бывшего защитника Донецкого аэропорта Д.Вербича. Он был доставлен в отделение хирургии областной клинической больницы.

Правоохранители установили, что во время драки с неизвестными (три мужчины и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину. Кроме того, злоумышленники применили газовый баллончик.

6 мая сотрудники СБУ задержали в Харькове подозреваемых в нападении на Д.Вербича. Оперативники СБУ задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

7 мая Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении 25-летней девушке, которая в группе других злоумышленников совершила нападение на Д.Вербича.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что правоохранительные органы Украины делают все возможное, чтобы гражданин РФ, организовавший нападение на Д.Вербича в Киеве, был доставлен в Украину.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что полиция пока не установила еще троих участников нападения на Д.Вербича.

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Новости Украины, Ветеран АТО, Дмитрий Вербич, Киев, Нападение на "киборга".
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