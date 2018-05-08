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При выезде из Беларуси задержали трех украинцев

Беларусь
07:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 112.ua

Новости Украины: В Беларуси за нарушение правил пребывания в стране задержали украинца.

Белорусские пограничники задержали гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"Ночью 3 мая в поезде сообщением "Хотислав-Ковель" пограничный наряд обнаружил неизвестного. Им оказался 37-летний житель Черновицкой области – нарушитель правил пребывания в Беларуси. В ходе разбирательства выяснилось, что иностранец был депортирован в 2014 году сроком на 5 лет за нахождение в нашей стране без паспорта. Но, несмотря на запрет, мужчина вновь приехал в Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении украинца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 371-2 Уголовного кодекса (пребывание в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну). Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

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Новости Украины, Беларусь, ГПСУ, Хотислав-Ковель, Черновицкая область.
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