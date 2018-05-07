В Киевской области пьяный десятиклассник зарезал подростка

В Киевской области десятиклассник в состоянии алкогольного опьянения убил ножом 14-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, трагедия произошла вчера в Киево-Святошинском районе.

Установлено, что группа подростков провожала одного из ребят в армию. После празднования проводов между 16-летним и 14-летним юношами возникла ссора, которая переросла в драку. Во время драки 16-летний достал нож и ударил им в грудь младшего подростка, от чего последний скончался.

"Под процессуальным руководством местной прокуратуры 16-летнему парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.