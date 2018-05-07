Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости Украины: Вечером понедельника, 7 мая, Киев накрыло мощной грозой с молниями.
В понедельник вечером, 7 мая, Киев залило сильным дождем с грозами и молниями, о чем ранее предупреждали синоптики. Пользователи социальных сетей делятся фотоснимками и видеозаписями, на которых зафиксирована столичная непогода.
Отметим, что в ближайший час с удержанием до конца суток 7 мая и ночью 8 мая в Киеве в дальнейшем ожидается гроза и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду.
В одно и тоже время по обе стороны #Киев pic.twitter.com/3cJqofOmL9
— _Salara_ (@oh_cmon) 7 мая 2018 г.
Неслабо. Гроза. Киев. https://t.co/F89i49HFnw
— Konstantin Maiboroda (@makosta) 7 мая 2018 г.
К слову, в течение нескольких майских дней Киев побил 10 температурных рекордов. В частности, 5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, который превзошел показатели термометров в 1954 году.