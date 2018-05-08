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Во Львове застройщика уличили в мошенничестве

Полиция
00:18 Сегодня Телеграф
lv.npu.gov.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Предварительно установлено, что сумма ущерба, нанесенного застройщиком гражданам составляет почти триста тысяч гривен.

41-летнего директора строительной фирмы, который завладел средствами граждан под видом продажи квартиры в новостройке, разоблачили работники Управления защиты экономики во Львовской области совместно с работниками следственного управления полиции Львовщины и при участии процессуального руководства областной прокуратуры.

Об этом сообщается на сайте Львовского ГУ НП.

Установлено, что в течение 2015 застройщик в несколько этапов получил от граждан денежные средства в сумме 284,8 тысячи гривен под видом оформления договорных отношений и привлечения этих денег для строительства многоквартирного жилья по определенному адресу.

В то же время правоохранители установили, что средства на счет предприятия не поступили. К тому же, в процессе строительства жилья изменилась почтовый адрес дома и была изменена нумерация квартир.

Таким образом, на одну и ту же квартиру было оформлено два договора купли - продажи имущественных прав и сейчас на нее претендуют сразу несколько человек.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок трех до восьми лет с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители устанавливают других пострадавших от незаконной деятельности застройщика. Досудебное расследование продолжается.

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Новости Украины, Застройщик, Львов, Мошенничество, Нацполиция.
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