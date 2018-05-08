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Американский БПЛА провел разведку на территории Украины на границе с РФ

RQ-4B Global Hawk
01:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Имеющаяся на борту RQ-4B аппаратура позволяла ему вести разведку на всей территории ОРДЛО, а также прилегающих к Украине приграничных районов России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, в понедельник совершил многочасовой вылет над южной частью Украины, вблизи Крыма и побережья Краснодарского края на Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью Крыма на расстояние около 35 км, в районе Алупки и Ялты, Керченского пролива, а также у побережья Краснодарского края в районе Новороссийска, Геленджика и Туапсе - на расстояние приблизительно 40-45 км.

По имеющимся данным, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил по этому маршруту вдоль морских границ России на Черном море не менее четырех пролетов.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 450 км, он мог наблюдать за всей территорией Крыма и Кубани, а также частью Ставропольского края РФ. В районе 21:00 он ушел от российских морских границ, возвращаясь на авиабазу в Италии.

Как сообщалось, ранее в понедельник этот дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в 7:08 пересек границу Украины со стороны Румынии севернее Молдавии, взяв курс на Донбасс.

Приблизительно в 7:45 он начал курсировать по дуге вдоль линии разграничения Украины с ОРДЛО, находясь на высоте около 15,3 тыс. метров. Американский разведчик в течение более шести часов полета над Донбассом совершил не менее восьми пролетов вдоль линии разграничения. При этом он также несколько раз подлетал на расстояние 35-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям РФ.

Согласно открытым источникам, имеющаяся на борту RQ-4B аппаратура позволяла ему вести разведку на всей территории ОРДЛО, а также прилегающих к Украине приграничных районов России и передавать собранную информацию на пункт управления через спутник в реальном режиме времени.

После завершения выполнения задания приблизительно в 15:00 беспилотник ушел с Донбасса, взяв курс на запад в район Николаевской области.

В 15:45 взял курс на Крым.

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Новости Украины, Беспилотник, Донбасс, Оккупированный Крым, ОРДЛО, Россия, США.
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