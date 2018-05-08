Ремонт дорог на Эстакадном съезде: В Киеве частично ограничат движение

В Киеве на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения", – говорится в сообщении на сайте мэрии в понедельник со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Уточняется, что движение ограничат: с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая; с 21:00 8 мая до 7:00 9 мая; с 21:00 9 мая до 7:00 10 мая.