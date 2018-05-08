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На Донбассе с 6 по 11 мая в некоторых пунктах будет ограничено перемещение лиц

На Донбассе с 6 по 11 мая в некоторых пунктах будет ограничено перемещение лиц
05:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Украины: В некоторых населенных пунктах Донбасса с 6 по 11 мая 2018 временно ограничат движение автотранспорта и перемещение лиц.

В некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей с 6 по 11 мая 2018 временно ограничат движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц, сообщается на сайте Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонВГА).

"В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинских частей и подразделениями привлеченными для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в период с 6 по 11 мая 2018 будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц", – сказано в сообщении в понедельник.

В ДонВГА отметили, что ограничение распространяется на населенные пункты Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанное, Очеретино, Орловка и Луганской области: Михайловка и Софиевка".

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Новости Украины, Движение транспорта, Донбасс, ДонВГА, Донецкая область, Луганская область, Перемещение лиц.
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