На Донбассе с 6 по 11 мая в некоторых пунктах будет ограничено перемещение лиц

В некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей с 6 по 11 мая 2018 временно ограничат движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц, сообщается на сайте Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонВГА).

"В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинских частей и подразделениями привлеченными для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в период с 6 по 11 мая 2018 будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц", – сказано в сообщении в понедельник.

В ДонВГА отметили, что ограничение распространяется на населенные пункты Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанное, Очеретино, Орловка и Луганской области: Михайловка и Софиевка".