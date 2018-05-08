Штаб: Боевики применяют запрещенное оружие, ранены двое военных
Новости Украины: За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям, двое военнослужащих ранены.
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранены двое военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции.
"За прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности. (…) Во время боевых действий, потери Объединенных сил составили 2 раненых", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.
Боевые действия продолжались по всей линии разграничения. В районах населенных пунктов Крымское, Попасное, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства боевиков.
"Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь из 122-мм артиллерии по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, артиллерийскими обстрелами боевики разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов", – сказано в сообщении.
Вместе с тем, по данным разведки, один боевик уничтожен, 5 получили ранения.