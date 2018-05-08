Штаб: Боевики применяют запрещенное оружие, ранены двое военных

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранены двое военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности. (…) Во время боевых действий, потери Объединенных сил составили 2 раненых", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

Боевые действия продолжались по всей линии разграничения. В районах населенных пунктов Крымское, Попасное, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства боевиков.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь из 122-мм артиллерии по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, артиллерийскими обстрелами боевики разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, один боевик уничтожен, 5 получили ранения.