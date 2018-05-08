В Балаклее продолжают ликвидировать последствия ЧП на арсенале

Последствия чрезвычайной ситуации на арсенале в городе Балаклея Харьковской области, где был локализован пожар, до сих пор ликвидируют 35 человек и 12 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 8 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 35 человек и 12 единиц техники", - отметили в ведомстве.

Как отмечается, ситуация находится на контроле ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 3 мая в 13:40 на технической территории воинской части "65 арсенал" Министерства обороны Украины в Балаклее возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

Это не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.