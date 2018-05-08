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В Черкассах в школе десятки учеников отравились неизвестным веществом

Родители в срочном порядке массово забирают детей из школы домой
12:02 Сегодня Телеграф
Фото: dpchas.com.ua

Новости Украины: В Черкассах в школе №8 во время линейки потеряли сознание десятки школьников, из-за отравления неизвестным веществом.

В Черкассах в школе произошло отравление 42 детей. Об этом сообщил помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

"8 мая в 9:15 в оперативно-координационный отдел Управления ГСЧС от диспетчера «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о госпитализации в Черкасской областной детской клинической больницы трех детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в ООШ №8. Впоследствии, количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15-ти", - написал он.

Сразу после получения сообщения на место происшествия выехали правоохранители и оперативно-мобильная группа Управления ГСЧС а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты Аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС.

"Экспресс анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на наличие опасных веществ широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона. На 11 часов утра в областную больницу было госпитализировано 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом", - добавил Проценко.

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Новости Украины, ГСЧС, ООШ №8, Отравление, Черкасская область, Черкассы.
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