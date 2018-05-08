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В Крыму может погибнуть урожай

Из-за нехватки осадков может погибнуть урожай
13:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Крыму сложилась критическая ситуация с отсутствие продуктивных дождей, это может привести к гибели озимых и яровых зерновых

Подконтрольное Кремлю "министерство сельского хозяйства оккупированного Крыма" сообщает, что из-за нехватки влаги на полуострове могут погибнуть озимые и яровые культуры "на значительных площадях".

Об этом пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу "ведомства". 

"Обследование посевов по регионам показало, что в большинстве районов сложилась критическая ситуация с обеспечением влагой и, при отсутствии в ближайшее время продуктивных дождей, это может привести к гибели озимых и яровых зерновых культур на больших площадях и значительному снижению их урожайности на сохранившихся полях", – говорится в сообщении.

По словам российского министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, критическая ситуация сложилась из-за небольшого количества осадков зимой.

"Согласно аналитике, которую провело наше ведомство, вторая половина 2017 года отличалась недостаточным количеством влаги, что отразилось на несвоевременности всходов озимых культур и их развития. Зимний период также не способствовал накоплению влаги в почве, и надежда на продуктивные осадки весеннего периода тоже не оправдалась", – отметил он.

По данным заместителя директора по науке НИИ сельского хозяйства Крыма Людмилы Радченко, наиболее опасная ситуация с урожаем озимых сложилась на севере и востоке Крыма – Первомайский, Раздольненский, Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Черноморский, Ленинский и Кировский районы. Еще в январе российский министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин прогнозировал, что в 2018 году в аннексированном Крыму ожидается хороший урожай сахарной свеклы и зерновых культур.

Тогда чиновник сообщил, что крымские аграрии отсеяли 436 тысяч гектаров озимой пшеницы и планируют собрать не менее 1,7 миллиона тонн зерна. В то же время некоторые крымские аграрии пожаловались местным СМИ, что выращивают пшеницу себе в убыток. Из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в соседней России их продукция сильно подешевела. Кроме того, существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове.

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Новости Украины, Дожди, Крым, Погода, Урожай.
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