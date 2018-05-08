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Верховная Рада и Кабмин остались без водоснабжения

Кабмин
14:20 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Здания Рады и Кабмина частично отключены от водоснабжения из-за аварии на водопроводе, на проезжей части улицы Грушевского планируют провести ремонтные работы.

Здания правительства и парламента частично остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводной сети, которая произошла во вторник, 8 мая.

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

В пресс-службе предприятия уточняют, что изначально поступила информация о заливе подвала в ресторане по ул. Грушевского, 16, после чего была обнаружена скрытая утечка воды. Водоснабжение было отключено, утечка ликвидирована. Однако есть необходимость в проведении ремонтных работ, которые предусматривают разрытие проезжей части. Их планируют провести 10 мая.

В результате аварии ряд зданий по-прежнему остаются без централизованного водоснабжения.

"Объекты, которые частично остались без воды: ул. Грушевского, 5 (1 ввод в Верховную Раду), ул. Грушевского, 12 (1 ввод до Кабмина). Объекты, которые остались без воды: ул. Грушевского,14 (редакция газеты "Урядовый курьер"), ул. Грушевского, 16 (жилой дом на 7 квартир), ул. Грушевского, 18 (Управление делами Верховной Рады)", - уточнили в пресс-службе столичного водоканала.

Как известно, здания Верховной Рады и Кабинета министров расположены в самом центре украинской столицы. На четверг, 10 мая, запланировано заседание правительства. Премьер Владимир Гройсман сегодня вылетел в Черкассы из-за массового отравления школьников.

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Новости Украины, Авария на водоканале, Верховная Рада, Водоснабжение, Кабмин, Киев, Киевводоканал.
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