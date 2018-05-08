Сразу 16 детям на Днепропетровщине стало плохо на школьной линейке

На школьной линейке в г.Новомосковск (Днепропетровская обл.) у 16 детей ухудшилось состояние здоровья, медики на месте оказали помощь, одну девочку доставляли в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, поступило сообщение о массовом ухудшении самочувствия учеников местной школы №6.

Установлено, что с 8 утра вторника на территории учебного заведения проходила школьная линейка, посвященная Дню памяти и примирения. В ходе мероприятия ухудшилось состояние самочувствия 16 детей разного возраста.

Врачи скорой помощи оказали детям на месте необходимую медицинскую помощь. Медики поставили диагноз "вегето-сосудистый пароксизм" 15 ученикам. Еще одну девочку, 2005 года рождения, доставили в больницу, но после оказанной помощи ребенка отпустили домой.

С целью проверки возможного нарушения санитарных норм по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.