Гройсман посетил детей в черкасской больнице

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отсутствии риска для здоровья детей, которые из-за отравления начали массово терять сознание во время сегодняшней линейки в школе в Черкассах.

Об этом глава украинского правительства сообщил в социальной сети Facebook после посещения Черкасской областной детской больницы.

"Состояние всех стабильное, в сознании, чувствуют себя удовлетворительно", - заявил Гройсман.

"Врачи сработали оперативно и профессионально. Все анализы сделаны. Рисков нет. Предоставляем нужную лабораторную и консультативную поддержку. Причины отравления выясняем", - подчеркнул глава правительства.

На данный момент нет причин говорить о связи отравления более 50 школьников в Черкассах и ухудшением состояния здоровья 16 детей в Новомосковске Днепропетровской области. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время брифинга во вторник.

"Мы так же исследуем ситуацию в Днепропетровской области. Мы не связываем это на данный момент - там совсем другая история. Но мы будем исследовать одинаково и то, что произошло там, и то, что произошло здесь. И все мероприятия будем на 100% проводить по этим двум случаям", - сказал Гройсман.

Он заявил, что в случае выявления связи между двумя случаями, об этом публично сообщат.

Также стало известно, что в результате отравления пострадали еще двое военных из автобата, расположенного рядом со школой.

"Кроме учеников Черкасской ООШ №8, которые массово начали испытывать головокружение и падать в обморок на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом", - говорится в сообщении местного издания.

Отмечается, что военные потеряли сознание.

Как сообщалось, сегодня, 8 мая, в Черкассах в общеобразовательной школе №8 во время линейки начали массово терять сознание учащиеся. По состоянию на 14:30 в больницу были доставлены 53 ребенка и два учителя. 11 учеников находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

Всего на линейке находились 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отметила, что с целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся химико-радиологической лабораторией ГСЧС на территории школы проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. По данным спасателей, превышение содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено.

Лабораторией Госпродпотребслужбы города Черкассы взяты пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Результаты исследований ожидаются к 16 часам сегодняшнего дня.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.