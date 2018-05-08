В Одессе произошло массовое отравление шаурмой

В Одессе приобретенной в центре города шаурмой отравились 17 человек, в том числе трехлетний ребенок.

Как передает корреспондент, об этом сегодня журналистам сообщила главный врач Городской инфекционной клинической больницы Светлана Лаврюкова.

По ее словам, 5-8 мая в указанное медучреждение с признаками кишечного отравления доставлены 17 человек в состоянии средней степени тяжести. Из них двое от госпитализации отказались.

Со слов потерпевших, все они употребляли шаурму, приобретенную в одном и том же кафе "Вкус Востока".

"С 5 по 8 мая поступило 17 пациентов, среди которых ребенок", – рассказала Лаврюкова.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области, в настоящее время зарегистрированы случаи заболеваемости острой кишечной инфекцией среди населения Одессы, связанных с употреблением пищи (шаурмы) в кафе "Вкус Востока", расположенном по ул. Канатной, 99.

По данным ведомства, в числе госпитализированных – ребенок, 2015 года рождения. Предварительный диагноз у троих человек – гастроэнтерит, у 10 человек – пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести.

"У троих первых заболевших 8 мая лабораторно выделена сальмонелла", – сообщили в главке.

Отмечается, что работа кафе приостановлена.

Проводятся противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.