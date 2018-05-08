Лицеисты в Кривом Роге потеряли сознание на параде

На параде в Кривом Роге, приуроченном ко Дню памяти и примирения, четверо лицеистов потеряли сознание.

Об этом сообщает сайт "Первый городской".

"По предварительной информации, из строя вывели троих студентов "Крауса" и ещё одного учащегося лицея с усиленной военной подготовкой. Первую помощь на месте им оказали медики", - говорится в сообщении.

Участниками и зрителями парада были более тысячи человек. Из них - несколько десятков участников Второй мировой войны. Возглавил колону городской голова Юрий Вилкул.

По проспекту Мира проехали до десяти боевых машин, торжественным маршем прошли военнослужащие, курсанты военного лицея, авиаколледжа и представители казачества.

Порядок во время проведения парада обеспечивали 150 полицейских.

В начале церемонии депутаты и чиновники возложили цветы к мемориалам погибших бойцов АТО, воинов-афганцев, памятнику неизвестному солдату, мемориальному комплексу Победа.