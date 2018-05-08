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Лицеисты в Кривом Роге потеряли сознание на параде

Кривой Рог
17:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На параде в Кривом Роге четверо лицеистов потеряли сознание на глазах более тысячи человек.

На параде в Кривом Роге, приуроченном ко Дню памяти и примирения, четверо лицеистов потеряли сознание.

Об этом сообщает сайт "Первый городской".

"По предварительной информации, из строя вывели троих студентов "Крауса" и ещё одного учащегося лицея с усиленной военной подготовкой. Первую помощь на месте им оказали медики", - говорится в сообщении.

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Участниками и зрителями парада были более тысячи человек. Из них - несколько десятков участников Второй мировой войны. Возглавил колону городской голова Юрий Вилкул.

По проспекту Мира проехали до десяти боевых машин, торжественным маршем прошли военнослужащие, курсанты военного лицея, авиаколледжа и представители казачества.

Порядок во время проведения парада обеспечивали 150 полицейских.

В начале церемонии депутаты и чиновники возложили цветы к мемориалам погибших бойцов АТО, воинов-афганцев, памятнику неизвестному солдату, мемориальному комплексу Победа.

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Новости Украины, День памяти и примирения, Кривой Рог, Парад, Потеря сознания, Украина.
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