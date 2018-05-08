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В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах

Областная детская больница в Черкассах
18:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В больницу Черкасс всего обратились 94 ребенка, отравление произошло исключительно на территории школы.

Всего в больницу Черкасс с признаками отравления обратились 94 ребенка, в настоящее время госпитализированы 53 школьника и двое взрослых, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей", - говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.

Состояние госпитализированных остается стабильным.

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"Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации", - подчеркнули в ведомстве.

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет.

В Минздраве ожидают результатов анализов почвы, воды и воздуха.

Как сообщалось, во вторник в Черкасской общеобразовательной школе №8 зафиксирован массовый случай отравления неизвестным веществом.

По информации ГСЧС, превышения содержания химических веществ на территории школы не обнаружено (аммиак - 0 мг/куб. м; хлор - 0 мг/куб. м, сероводород - 0 мг/куб. м, горючие газы - 0 мг/куб. м). Уровень кислорода в воздухе - 20,9% (при норме - от 19 до 23%).

Лаборатория Госпродпотребслужбы Черкасс также взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который находится в Черкассах, примененное вещество "не находится ни в воздухе, ни на грунте, ни в воде".

Соответствующие органы устанавливают, кто бы мог распылить это вещество или каким-то другим образом ее распространить.

"Я не хочу делать никаких предположений. Это может быть что угодно. В том числе, возможно, кто-то имел не очень хорошие намерения", - отметил В.Гройсман.

Он указал, что есть версия того, что это было локальное распыление пока неизвестного вещества.

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Новости Украины, Госпитализация детей, Дети, Минздрав, Отравление в Черкассах, Черкассы, Школа.
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