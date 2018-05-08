Нападение на "киборга" Вербича: суд арестовал девушку

Подольский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня Екатерине Лапинской, которая подозревается групповом нападение на ветерана АТО и бывшего защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича на Подоле в Киеве вечером 2 мая 2018 года.

Как сообщает во вторник прокуратура г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, такое решение принял суд по ходатайству Киевской местной прокуратуры №7.

Согласно постановлению подозреваемая будет находится под стражей до 5 июня 2018 года.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщалось, вечером 2 мая 2018 года на Подоле в Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и бывшего защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Он был доставлен отделение хирургии областной клинической больницы.

Правоохранители установили, что во время драки с неизвестными (три мужчины и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину. Кроме того, злоумышленники применили газовый баллончик.

На записях с камер видеонаблюдения зафиксированы лица, которые вероятно могут быть причастны к совершению правонарушения.

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на ветерана АТО. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершение с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 6 мая сотрудники СБУ задержали в Харькове одного из подозреваемых в нападении на Д.Вербича. Оперативники СБУ задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

7 мая Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении 25-летней девушке, которая в группе других злоумышленников совершила нападение на Д.Вербича.

Вечером в этот же день прокуратура заочно объявила о подозрении 23-летнему гражданину РФ - одному из подозреваемых в нападении на Д.Вербича. "Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц)", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенк, полиция пока не установила еще троих участников нападения на "киборга" Дмитрия Вербича в Киеве.