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Львовяне ретранслировали телеканалы РФ и террористов Донбасса

Место преступления
19:20 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Во Львове группа местных жителей организовала ретрансляцию пропагандистских телеканалов РФ и так называемой "ДНР".

Сотрудники СБУ прекратили в Львове ретрансляцию запрещенных на территории нашей страны пропагандистских телеканалов РФ и террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту.

Своих клиентов злоумышленники подыскивали через созданный в сети интернет собственный веб-ресурс.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении дельцов оперативники спецслужбы обнаружили оборудование, подтверждающее их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Новости Украины, Львов, Пропаганда, Российские телеканалы, СБУ, Украина.
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