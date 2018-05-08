Львовяне ретранслировали телеканалы РФ и террористов Донбасса

Сотрудники СБУ прекратили в Львове ретрансляцию запрещенных на территории нашей страны пропагандистских телеканалов РФ и террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту.

Своих клиентов злоумышленники подыскивали через созданный в сети интернет собственный веб-ресурс.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении дельцов оперативники спецслужбы обнаружили оборудование, подтверждающее их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.