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Суд Киева не запретил активистам предотвращать акции "Бессмертного полка"

Окружной административный суд Киева
19:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд отказался запретить "патрулирование" улиц Киева активистами "Добровольческого руха ОУН" 9 мая.

Окружной административный суд Киева отказал общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" (директор Елена Бережная) в удовлетворении иска о признании неправомерной поданной в Киевскую горгосадминистрацию заявки общественной организации "Добровольческий рух ОУН" об "общественном патрулировании улиц" в Киеве 9 мая с целью предотвращения акции "Бессмертный полк".

Согласно решению суда от 8 мая, фотокопия которого размещена на странице организации "Добровольческий рух ОУН" в Фейсбуке, истец просил суд устранить препятствия в осуществлении права на свободу мирных собраний (уличного шествия "Никто не забыт! Ничто не забыто!", запланированного на 9 мая, с 10.00 до 16.00). Истец также просил признать заявку "Добровольческого руха ОУН" от 4 мая на осуществление "общественного патрулирования улиц" в центре Киева 9 мая (по маршруту указанного шествия) "с целью предотвращения коллаборационистской акции "Бессмертный полк"" не соответствующей требованиям ст. 39 Конституции Украины и не являющейся сообщением о проведении мирных собраний.

Суд решил в удовлетворении исковых требований общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" отказать полностью. С этой организации суд постановил взыскать судебный сбор в сумме 1762 грн.

В сообщении "Добровольческого руха ОУН" указано: "Друзья, мы выиграли суд… Бережная подавала иск в суд, требуя запретить "Добровольческому руху ОУН" патрулировать завтра, 9.05.2018, центр Киева с целью выявления антиукраинского элемента. Суд отклонил иск Бережной".

Как сообщалось, активисты "Добровольческого руха ОУН" подали заявку в Киевскую городскую государственную администрацию, согласно которой они намерены патрулировать улицы Киева с "целью предотвращения акции "Бессмертный полк" 9 мая с 9.00 до 21.00 на улицах Лаврской, Грушевского, Мазепы, на территории Музея Второй мировой войны, возле станции метро "Арсенальная" и памятнику Ватутину в Мариинском парке.

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Новости Украины, "Бессмертный полк", 9 мая, Активисты, Добровольческий рух ОУН, Киев, Окружной административный суд Киева.
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