ВСУ испытали пушки типа "Рапира"

Сегодня, 8 мая, на одном из полигонов Вооруженных сил Украины в Николаевской области прошли боевые стрельбы противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

"Одним из элементов подготовки является боевое слаживание с проведением стрельб. Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам – модернизированные пушки типа "Рапира". Особенностью их модернизации является возможность использования прицельных приборов, которые позволяют не только поражать тяжелобронированные движущиеся цели противника, но и делать это в условиях плохой видимости, например, в тумане, дыму или ночью", - говорится в сообщении.

Результаты практических стрельб руководитель стрельб подполковник Александр Малоголовко оценил на "удовлетворительно".

Напомним, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 (2А29, "Рапира") — советская противотанковая пушка, созданная в конце 1960-х годов. Модернизация пушки Т-12 (2А19) включала в себя размещение орудия на новом лафете.