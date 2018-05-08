Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина в ООН представит доклад о борьбе с российской пропагандой
Украина в ООН представит доклад о борьбе с российской пропагандой
Новости: В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
Новости: Экс-наставник "Лестера" Раньери может возглавить топ-клуб АПЛ
Экс-наставник "Лестера" Раньери может возглавить топ-клуб АПЛ
Новости: Злата Огневич назвала своих фаворитов на Евровидении 2018
Злата Огневич назвала своих фаворитов на Евровидении 2018
X

ВСУ испытали пушки типа "Рапира"

"Рапира"
19:30 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В Николаевской области артиллеристы провели боевые стрельбы из модернизированной пушки типа "Рапира".

Сегодня, 8 мая, на одном из полигонов Вооруженных сил Украины в Николаевской области прошли боевые стрельбы противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

"Одним из элементов подготовки является боевое слаживание с проведением стрельб. Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам – модернизированные пушки типа "Рапира". Особенностью их модернизации является возможность использования прицельных приборов, которые позволяют не только поражать тяжелобронированные движущиеся цели противника, но и делать это в условиях плохой видимости, например, в тумане, дыму или ночью", - говорится в сообщении.

Результаты практических стрельб руководитель стрельб подполковник Александр Малоголовко оценил на "удовлетворительно".

Напомним, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 (2А29, "Рапира") — советская противотанковая пушка, созданная в конце 1960-х годов. Модернизация пушки Т-12 (2А19) включала в себя размещение орудия на новом лафете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВМС ВСУ, ВСУ, Николаевская область, Рапира.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Верховная Рада и Кабмин остались без водоснабжения Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации Отравления детей: Гройсман и Супрун вылетели в Черкассы

Последние новости

Курьезные причины запретить фотографировать фигуристов во время выступления "Ливерпуль" теряет защитника перед игрой с "Реалом" в финале ЛЧ в Киеве Луху — самая грустная кошка в мире, которую так и хочется приласкать
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
03 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
04 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
20:09 Арсен Венгер - о своем будущем в футболе
20:03 Забавные проделки детей, от которых у родителей случился нервный срыв
19:54 ФИФА наказала Российский футбольный союз
19:40 Швейцария передала Украине данные о счетах экс-регионала Ефремова
19:39 Исторические факты, от которых вы потеряете дар речи (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
ВСУ испытали пушки типа "Рапира"
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Добавить комментарий
0