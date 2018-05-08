В Запорожье горел титано-магниевый комбинат

В Запорожье спасатели ликвидировали пожар на ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", где произошло возгорание отложении титановой губки на площади 1 кв. м, угроза для окружающей среды отсутствует.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области, в 15:40 вторника к ним поступила информация о том, что на ООО "ЗТМК" произошло возгорание отложении титановой губки в неэксплуатируемом туннеле на площади 1 кв. м.

Поскольку это объект повышенной опасности, на место происшествия выехало 8 пожарных автомобилей и 37 человек личного состава ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Ликвидировали пожар в 16:10.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, в результате происшествия пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует.

По факту происшествия ведется следствие. По предварительным данным, в неэксплуатируемом туннеле "ЗТМК" произошло самовозгорание.

В компании Group DF сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что на "ЗТМК" пожара не было.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.