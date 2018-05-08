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На школьном собрании на Одесчине родители побили чиновницу

Полиция
22:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Одесской области на школьном родительском собрании побили сотрудницу мэрии.

Родительское собрание в школе №3 в Рени Одесской области переросло в драку, после которой в полицию с жалобой на побои обратилась сотрудница горисполкома.

Как сообщили "Думской" местные жители, инцидент произошел из-за агрессивного поведения одного из детей.

"В класс, когда его формировали, записали мальчика по имени Глеб. Его мама, Вия Кобель, работает в исполкоме (специалистом общего отдела, — Ред.). С ними в школе постоянно происходили склоки: она угрожала учителям, ребенок постоянно задирал одноклассников и других школьников, но все жалобы заканчивались ничем. И вот вчера на родительском собрании терпение родителей лопнуло, и они побили эту Вию. Вызывали полицию, но сайты ренийские о ситуации молчат, и, похоже, скандал хотят спустить на тормозах", — отметил источник в школе.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Одесской области подтвердили, что инцидент, действительно, имел место.

"Действительно в школе учится ребенок, к поведению которого у родителей накопились претензии, и вчера некоторые родители пришли в школу, мама этого ребенка тоже там была. Произошел словесный конфликт, а потом потасовка. В результате мама ребенка, к которой были претензии, обратилась в Ренийский райотдел с заявлением о нанесении ей побоев другой участницей конфликта. Сейчас заявление проверяется, ее направили на судмедэкспертизу, опрошены учителя и родители. Если информация подтвердится, то будет приниматься решение о начале производства по статье 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение)", — отметили в полиции.

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Новости Украины, Избиения в школе, Одесская область, Украина, Школа.
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