Движение в центре Киева будет ограничено на 9 мая: Список перекрытых улиц
Новости Украины: Сегодня, 9 мая, в Киеве перекрывают движение транспорта на ряде улиц в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Как сообщается, с 3:00 ночи и до завершения мероприятий перекрыты Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы.
Об этом сообщает 112 со ссылкой на МВД Украины в Facebook.
Кроме этого, перекрыто движение транспорта на участках ул. Лаврская - ул. Запечерная, ул. Лаврская - въезд в музей Локальных конфликтов, ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая, ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная, ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская, ул. Цитадельная - ул. Лаврская, ул. Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика, пров. Инженерный - ул. Ивана Мазепы, ул. Московская - ул. Михаила Грушевского дл метро "Арсенальная", ул. Михаила Грушевского - пров. Виноградный, ул. Лаврская - пров. Лаврский.