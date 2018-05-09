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ООС: Боевики увеличили применение тяжелого вооружения

Украинские военные
08:18 Сегодня Телеграф
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки продолжали активно использовать тяжелое вооружение, один военный погиб, еще четверо получили ранения.

Прошедшие сутки в районе ООС характеризовалась увеличением применения боевиками тяжелого вооружения - 1 военный погиб, 4 - ранены. Об этом говорится в отчете пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 мая.

Отмечается, что боевые действия наиболее активно продолжались на Крымском, Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.

"В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево российско-оккупационные войска применяли 152 и 122-мм артиллерию, минометы.

В районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Шахта Бутовка, Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия. Подразделения объединенных сил оказывали адекватный ответ", - подчеркнули в пресс-центре.

"Оккупанты 8 мая в очередной раз применили по мирным жителям населенных пунктов Зайцево и Лоскутовка пушки 152 и минометы 120 калибров. Снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в отчете.

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По данным разведки, 1 оккупант уничтожен и 5 получили ранения. В ночь 9 мая активные оборонительные действия продолжались, один украинский военнослужащий погиб.

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