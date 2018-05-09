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В Одессе у двух граждан полиция обнаружила запрещенную символику
Новости Украины: В Одессе сотрудники полиции задержали двух граждан с похожими на георгиевские ленты, для предоставления объяснений пригласили в отдел полиции.
В Одессе правоохранители задержали двух граждан с лентами, похожими на георгиевские. Об этом в сети Facebook сообщила полиция Одесской области.
"Только что на Аллее славы полицейские обнаружили женщину с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и предоставления объяснений указанную гражданку приглашены в отдел полиции", - сообщили в полиции.
Кроме того, позже правоохранители обнаружили еще одного гражданина с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и дачи объяснений его тоже пригласили в отдел полиции.
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