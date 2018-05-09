В Одессе у двух граждан полиция обнаружила запрещенную символику

В Одессе правоохранители задержали двух граждан с лентами, похожими на георгиевские. Об этом в сети Facebook сообщила полиция Одесской области.

"Только что на Аллее славы полицейские обнаружили женщину с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и предоставления объяснений указанную гражданку приглашены в отдел полиции", - сообщили в полиции.

Кроме того, позже правоохранители обнаружили еще одного гражданина с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и дачи объяснений его тоже пригласили в отдел полиции.

Напомним, сегодня в Украине запланировано проведение почти 1500 массовых мероприятий, в которых примут участие более 355 000 человек.