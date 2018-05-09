Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: РФ стала на путь грубого пренебрежения нормами международного права
Порошенко: РФ стала на путь грубого пренебрежения нормами международного права
Новости: В АМКУ отмечают, что заказчики все чаще дробят публичные закупки
В АМКУ отмечают, что заказчики все чаще дробят публичные закупки
Новости: Хацкевич - о предстоящем матче против "Шахтера"
Хацкевич - о предстоящем матче против "Шахтера"
Новости: Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
X

СБУ выдворила из Украины двух журналистов из РФ и Казахстана

Одна из задержанных журналисток
13:06 Сегодня Телеграф
Фото: СБУ

Новости Украины: Специальных корреспондентов из России и Казахстана сотрудники СБУ принудительно вернули на родину, которые готовили пропагандистские сюжеты.

Сотрудники Службы безопасности Украины принудительно вернули в Российскую Федерацию и Казахстан специальных корреспондентов российских телеканалов "Первый канал" и "Россия", которые были командированы в Киев для подготовки пропагандистских сюжетов о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандисток отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения.

"В связи с тем, что деятельность российской пропагандистки вредит национальной безопасности Украины и ее суверенитету, территориальной целостности и конституционному строю 9 мая 2018 года Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Юрьева – в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года", - сказано в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины напоминает, что согласно указу президента Украины №133 от 15 мая 2017 года к российским "Первому каналу" и "Россия" применены специальные ограничительные мероприятия по деятельности на территории Украинского государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Возврат, Дезинформация, Журналисты и РФ, Журналисты из Казахстана, СБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Движение в центре Киева будет ограничено на 9 мая: Список перекрытых улиц В Сумской области в одной из школ ветер снес крышу На школьном собрании на Одесчине родители побили чиновницу

Последние новости

Партия комментариев из соцсетей, которые поднимут настроение Древние артефакты, происхождение которых ученые до сих пор не могут объяснить Представители "Нацкорпуса" под "Интером" требуют лишить телеканал лицензии
Сегодня читают
01 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 Евровидение 2018: самые запоминающиеся выступления участников первого полуфинала (Видео)
04 Гвардиола рассказал, какой чемпионат ему было сложнее всего выиграть
05 Названа лучшая песня всех времен (Видео)
Новости сегодня
13:07 Красивейшие места планеты, которые обязательно нужно посетить (Фото)
13:01 Себастиан Стэн снялся в стильной фотосессии для популярного глянца
12:58 Шатерникова - о бое Ломаченко - Линарес
12:57 Охрана Путина оттолкнула ветерана во время парада в Москве (Видео)
12:44 Забавные попытки скопировать поделки из еды
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Новости: В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности
В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Новости: В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
Добавить комментарий
0