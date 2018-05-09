СБУ выдворила из Украины двух журналистов из РФ и Казахстана

Сотрудники Службы безопасности Украины принудительно вернули в Российскую Федерацию и Казахстан специальных корреспондентов российских телеканалов "Первый канал" и "Россия", которые были командированы в Киев для подготовки пропагандистских сюжетов о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандисток отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения.

"В связи с тем, что деятельность российской пропагандистки вредит национальной безопасности Украины и ее суверенитету, территориальной целостности и конституционному строю 9 мая 2018 года Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Юрьева – в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года", - сказано в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины напоминает, что согласно указу президента Украины №133 от 15 мая 2017 года к российским "Первому каналу" и "Россия" применены специальные ограничительные мероприятия по деятельности на территории Украинского государства.