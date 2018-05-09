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Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза

Гроза
19:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ближайшие три часа и до конца суток в Киеве ожидается гроза.

В столице в ближайшие три часа и до конца суток 9 мая ожидается гроза, сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

"Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении.

Также, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

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Новости Украины, Ветер, Гроза, Киев, Погода, Синоптики.
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