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В ГСЧС назвали главную версию отравления детей в Черкассах

Место происшествия
20:10 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно.

Главной версией отравления детей в школе в Черкассах пока остается локальное распыления неизвестного вещества. По этому поводу активно работают правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба  ГСЧС в Черкасской области.

"По состоянию на 9 мая состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар. Всего в лечебных учреждениях города Черкассы находится 53 ученика и 4 учителей", - добавили в пресс-службе.

Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации

Напомним, 8 мая в г. Черкассы на территории общеобразовательной школы № 8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Учебный процесс в школе приостановлен.

По состоянию на 7 часов 9 мая на лечении в Черкассах находится 57 человек (53 ученика и 4 учителя),

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Новости Украины, ГСЧС, Дети, Массовое отравление, Отравление детей, Черкассы.
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