Оккупанты завершили строительство автодорожной части Крымского моста

Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа контракта по строительству Крымского моста – строительство автодорожной части.

Об этом сообщил заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, передает "РИА Новости". Заказчик отметил, что принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.

"Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — в части автодорожной составляющей", — говорится в сообщении. Как отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков, сейчас дорожники завершают подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту, чтобы пустить движение во второй половине мая.

За оставшееся время дорожникам предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации — обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой автодороге.

Одновременно "Стройгазмонтаж" продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения — декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в церемонии открытия автомобильного движения по соединяющему Краснодарский край и Крымский полуостров мосту через Керченский пролив.