На Львовщине перевернулся квадроцикл: есть пострадавшие

В с. Славское Львовской области перевернулся квадроцикл, в результате чего пострадали трое несовершеннолетних пассажирок транспортного средства. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 мая, около 14:00 на горе в селе Славское, Сколевского района. Как предварительно установили полицейские, 42-летний житель Сколевского района, управляя квадроциклом "Бомбардир", не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате аварии троих пассажирок, жительниц Тернопольской области в возрасте 14-15 лет, с телесными повреждениями доставили в больницу.

"Одну из них после оказания медицинской помощи отпустили, двух других госпитализировали", - уточнили в полиции.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.