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В здание телеканала "Интер" бросили "коктейль Молотова"

В здание телеканала "Интер" бросили "коктейль Молотова"
02:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Акция под зданием, где располагается администрация телеканала, собрала около 30 человек, на данный момент ситуация на месте спокойная.

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской в здание, где располагается администрация телеканала "Интер", бросили "коктейль Молотова", сообщают в интернет-издание "Громадське".

Под зданием на акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 мая собрались представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди".

По состоянию на 22:00 на улице все спокойно, участники акции разошлись.

В издании отметили, что на одной из соседних улиц, Дмитровский 30, участники Национального корпуса также вышли на протест против деятельности телеканала.

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Новости Украины, Здание телеканала "Интер", Киев, Коктейль Молотова.
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