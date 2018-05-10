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В здание телеканала "Интер" бросили "коктейль Молотова"
02:22 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Акция под зданием, где располагается администрация телеканала, собрала около 30 человек, на данный момент ситуация на месте спокойная.
В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской в здание, где располагается администрация телеканала "Интер", бросили "коктейль Молотова", сообщают в интернет-издание "Громадське".
Под зданием на акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 мая собрались представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди".
По состоянию на 22:00 на улице все спокойно, участники акции разошлись.
В издании отметили, что на одной из соседних улиц, Дмитровский 30, участники Национального корпуса также вышли на протест против деятельности телеканала.
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