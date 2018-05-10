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На Львовщине сожгли табор ромов

Людмила Денисова
23:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В огне сгорело все имущество ромов и они были вынуждены покинуть табор в поселке Рудное.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 9 мая во Львовской области неизвестные сожгли цыганский табор и призывает правоохранительные органы обратить пристальное внимание как на расследование этого и подобных случаев, так и предпринять превентивные меры.

"Вчера неизвестные сожгли цыганский табор на Львовщине. В пожаре сгорело все имущество цыган, были вынуждены покинуть поселение", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Она отметила, что это уже второй случай за последнее время.

"Я убеждена, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранителей. Это касается как тщательного расследования, так и превентивных мер, чтобы не допустить такого в будущем", - подчеркнула омбудсмен.

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Новости Украины, Львовская область, Людмила Денисова, Пожар, Рудное, Табор ромов, Цыгане.
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