На Львовщине сожгли табор ромов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 9 мая во Львовской области неизвестные сожгли цыганский табор и призывает правоохранительные органы обратить пристальное внимание как на расследование этого и подобных случаев, так и предпринять превентивные меры.

"Вчера неизвестные сожгли цыганский табор на Львовщине. В пожаре сгорело все имущество цыган, были вынуждены покинуть поселение", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Она отметила, что это уже второй случай за последнее время.

"Я убеждена, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранителей. Это касается как тщательного расследования, так и превентивных мер, чтобы не допустить такого в будущем", - подчеркнула омбудсмен.