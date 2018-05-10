Обострение на Донбассе: обстрелы по всей линии соприкосновения, есть погибший и раненые
Новости Украины: За минувшие сутки боевики 20 раз открывал огонь по украинским позициям, один военный погиб, пятеро ранены.
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали огонь по позициям сил ООС, один военнослужащий погиб, пятеро ранены, сообщает пресс-центр Операции.
"За прошедшие сутки, 9 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.
Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино. Боевики 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях прибегали к активным штурмовых действиям.
В пресс-центре отметили, что подразделения Объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника.
По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 человек погибшими и 7 ранены.