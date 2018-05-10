Обострение на Донбассе: обстрелы по всей линии соприкосновения, есть погибший и раненые

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали огонь по позициям сил ООС, один военнослужащий погиб, пятеро ранены, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 9 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино. Боевики 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях прибегали к активным штурмовых действиям.

В пресс-центре отметили, что подразделения Объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника.

По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 человек погибшими и 7 ранены.