На пожаре в Днепре погибло три человека

В городе Днепр, 9 мая, произошел пожар в деревянной постройке, три человека погибли, еще один пострадал, есть подозрение о совершении уголовного преступления, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"9 мая в 22:28 в г.Днепр по ул. Широкая, 43 в самопостроенной деревянной постройке возник пожар. В 23:50 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 3 погибших неизвестных и 1 пострадавшую лицо (есть подозрение совершение уголовного преступления, решение о классификации данного события как чрезвычайной ситуации будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы). К тушению привлекалось 2 ед. тех. и 9 чел. в/с ДСНС", - говорится в сообщении.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.