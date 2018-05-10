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Строительство Керченского моста: СМИ назвали дату открытия

Строительство Керченского моста
10:45 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Керченский мост, который российские оккупанты построили из Краснодарского края РФ в аннексированный Крым, будет открыт 15 мая или днем позже.

Церемония обязательно пройдет с участием Владимира Путина и точная дата зависит от графика президента РФ.

Об этом сообщили "Газете.Ru" два информированных источника. Ранее официальные лица неоднократно заявляли, что движение начнется во второй половине мая, но конкретных дат не называли. В числе первых по мосту проедут сотни байкеров из мотоклуба "Ночные волки".

"Торжественная церемония открытия моста через Керченский пролив, который строители сумели сдать на полгода раньше намеченного срока, с большой долей вероятности пройдет 15 мая с участием президента России Владимира Путина. Если глава государства по каким-то причинам в этот день будет занят, то церемонию проведут 16 мая", - сказано в сообщении.

Как именно будет проходить сама церемония пока неясно. "Скорее всего, традиционное перерезание красной ленточки может произойти на середине моста, в центральном в арочном пролете, который Путин посещал в ходе мартовского визита", - отмечает издание.

Также активно готовятся к открытию моста байкеры из мотоклуба "Ночные волки", которые хотят проехаться по мосту "в числе первых" 16 мая.

Ожидается, что в этот день колонны байкеров из Крыма и остальных регионов России встретятся на самом мосту – в общей сложности в акции могут принять участие около 500 мотоциклистов.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Керченский мост, Крым, Строительство Керченского моста.
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