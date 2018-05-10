В Крыму снова обыски у крымских татар, есть задержанные
Новости Украины: В аннексированном Крыму утром в четверг, 10 мая, прошли обыски у крымских татар, есть задержанные.
В оккупированном Крыму в четверг после обысков задержали двух крымских татар.
В этом сообщает "Крымская солидарность".
"Поступила предварительная, но достоверная информация о том, что в Севастополе в с. Байдары (Орлиное) рано утром прошли обыски. По итогам обыска задержаны двое крымских татар мусульман", - говорится в сообщении.
По словам активистов, задержанные - родные братья Сейтосмановы Эрнест и Энвер. Не женаты, являются двоюродными братьями Нури Примова, отбывающего срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.
Эрнест Сейтосманов также активно поддерживал семьи севастопольских политзаключенных Руслана Зейтуллаева, Нури Примова, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова.