Оккупанты Донбасса дополнительно установили мины

Российское оккупационное командование ввело жесткие ограничения о перемещении гражданского населения в "Л/ДНР" - установило дополнительные минные заграждения.

Об этом проинформировал на брифинге пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает корреспондент.

"В районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск были установлены дополнительные минные заграждения, в т.ч. с использованием запрещенных международными Конвенциями противопехотных мин. Вследствие указанных преступных действий российских оккупантов, увеличилось количество случаев гибели и увечий среди гражданского населения", - сказал он.

Гуцуляк сообщил, что, в частности, 7 мая в результате подрыва на противопехотной мине погиб житель оккупированного села Желтое Славяносербского района Луганской области.

"В то же время от подрывов на своих минных полях погибают и сами оккупанты. Да, 7 мая из-за отсутствия обозначений на местности подорвались на минах "военнослужащие" 1-й и 5-й отдельных мотострелковых бригад российских оккупационных войск", - сказал пресс-секретарь.