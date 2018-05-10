Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"
Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"
Новости: Кабмин утвердил бренд для презентации Украины в мире
Кабмин утвердил бренд для презентации Украины в мире
Новости: Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA
Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA
Новости: В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
X

Оккупанты Донбасса дополнительно установили мины

Мины на Донбассе
15:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Российские оккупанты установили на Донбассе "заграждение" из запрещенных мин.

Российское оккупационное командование ввело жесткие ограничения о перемещении гражданского населения в "Л/ДНР" - установило дополнительные минные заграждения.

Об этом проинформировал на брифинге пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает корреспондент.

"В районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск были установлены дополнительные минные заграждения, в т.ч. с использованием запрещенных международными Конвенциями противопехотных мин. Вследствие указанных преступных действий российских оккупантов, увеличилось количество случаев гибели и увечий среди гражданского населения", - сказал он.

Гуцуляк сообщил, что, в частности, 7 мая в результате подрыва на противопехотной мине погиб житель оккупированного села Желтое Славяносербского района Луганской области.

"В то же время от подрывов на своих минных полях погибают и сами оккупанты. Да, 7 мая из-за отсутствия обозначений на местности подорвались на минах "военнослужащие" 1-й и 5-й отдельных мотострелковых бригад российских оккупационных войск", - сказал пресс-секретарь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дмитрий Гуцуляк, Донбасс, Минные заграждения, Минобороны, Оккупанты Донбасса, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд В Крыму снова обыски у крымских татар, есть задержанные Строительство Керченского моста: СМИ назвали дату открытия

Последние новости

Афиша нового фильма: Душа компании В Казахстане полиция разогнала акцию оппозиции, задержаны полсотни человек В России обсуждали будущую встречу "нормандской четверки"
Сегодня читают
01 В Украину идет похолодание
02 Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
03 Супрун развенчала еще один миф
04 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
05 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
Новости сегодня
15:56 Усик поддержит Ломаченко в Нью-Йорке
15:56 Завершено расследование убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ
15:53 Афиша нового фильма: Терминал
15:46 Прогноз погоды 11 мая в Украине: похолодает, местами заморозки
15:46 Харьковского мебельного мастера осудили на 15 лет тюрьмы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Новости: Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Добавить комментарий
0