Кабмин определил регионы для выдачи разрешений на временное вещание

Кабинету министров Украины утвердил перечень административно-территориальных единиц, в которых путем эфирного вещания распространяются программы государства-агрессора и может осуществляться временное вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

В том числе речь идет и о аналоговом вещании, на основании разрешения, выданного Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, в данный перечень вошло населенные пункты из 6 районов Херсонской области, 18 районов Луганской области и 18 районов Донецкой области.

В данных регионах будет применена процедура ускоренной выдачи разрешений на временное вещание.

Отмечается, что реализация документа позволит обеспечить повышение уровня информационной безопасности в данных регионах, будет содействовать улучшению доступа граждан к информации.

Как сообщалось, 8 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в некоторые законы относительно разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины.

Кроме того, документ предусматривает, что на территории с особым режимом вещания может быть продолжено аналоговое вещание.