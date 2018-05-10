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Вместо блокпостов на Донбассе создадут дополнительные мобильные патрули

Блокпост
23:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Количество стационарных блокпостов на Донбассе уменьшат, но создадут более 100 дополнительных патрулей.

Число стационарных блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет уменьшено, а оставшиеся переоборудуют, сообщил во время рабочего совещания в г.Бахмут (Донецкая обл.) по взаимодействию полицейских подразделений в рамках Операции объединенных сил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

"Блокпосты на Донетчине и Луганщине будут полностью переоборудованы. Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем создаются 106 дополнительных патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах", - приводит слова К.Бушуева пресс-служба Нацполиции в странице ведомства в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

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Новости Украины, Блокпосты, Донбасс, Константин Бушуев, Мобильные патрули, Полиция.
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