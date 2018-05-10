Вместо блокпостов на Донбассе создадут дополнительные мобильные патрули

Число стационарных блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет уменьшено, а оставшиеся переоборудуют, сообщил во время рабочего совещания в г.Бахмут (Донецкая обл.) по взаимодействию полицейских подразделений в рамках Операции объединенных сил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

"Блокпосты на Донетчине и Луганщине будут полностью переоборудованы. Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем создаются 106 дополнительных патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах", - приводит слова К.Бушуева пресс-служба Нацполиции в странице ведомства в соцсети Фейсбук в четверг вечером.