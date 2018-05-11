Браконьеров с крупным уловом задержали в Запорожской области

В Запорожской области задержана преступная группа, которая занималась незаконным рыбным промыслом в Каховском водохранилище. У злоумышленников изъято 22 тонны рыбы, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Запорожской области.

В информации отмечается, что сотрудники СБУ совместно с полицией провели спецоперацию по задержанию преступной группы в Каменско-Днепровском районе (Запорожская обл.), которая незаконно и в больших объемах вылавливала рыбу в Каховском водохранилище.

"Установлено, что житель Каменско-Днепровского района создал преступную группу, которая наладила незаконный бизнес по вылову водных биоресурсов, в том числе и в нерестовый период" - отмечается в сообщении.

В ходе спецоперации оперативники СБУ задержали пять злоумышленников, у которых изъяли более 22 тонн рыбы, три плавсредства без знаков распознавания, а также большое количество оборудования для масштабного вылова рыбы. Убытки государству составили 4 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.249 УК Украины – "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным промыслом, совершенным с применением взрывных, ядовитых веществ, электротока или другим способом массового уничтожения рыбы".

Квалификация статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией приспособлений промысла.