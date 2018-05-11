Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Евровидение 2018: список победителей второго полуфинала
Украина вышла в финал Евровидения 2018
Новости: США и Япония согласовывают позиции перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
США и Япония согласовывают позиции перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
Новости: "Барселона" не станет препятствовать трансферу Умтити
"Барселона" не станет препятствовать трансферу Умтити
Новости: Утерянные научные изобретения, которые могли изменить мир
Утерянные научные изобретения, которые могли изменить мир
X

Пограничники задержали нарушителя границы, направлявшегося на заработки в РФ

Госпогранслужба
03:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГПСУ

Новости Украины: В Госпогранслужбе сообщили, что 24-летний мужчина пытался попасть в Россию с целью трудоустройства.

В рамках проведения совместной операции "Граница-2018" пограничники Харьковского погранотряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу с РФ в районе населенного пункта Тополи.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения пограничники выяснили, что 24-летний мужчина пытался попасть в Россию с целью трудоустройства.

"За попытку незаконного пересечения границы на нашего соотечественника составлен материалы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Госпогранслужба, Граница, Россия, Тополи.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Харьковского мебельного мастера осудили на 15 лет тюрьмы Сотрудники полиции Украины и Турции договорились о противодействии ОПГ В киевском Гидропарке горел спортивный зал

Последние новости

Вы будете поражены, когда увидите, что находится внутри этого таинственного дома (Фото) На Сумщине полиция изъяла партию оружия в участника АТО Фред перейдет в "Ман Сити", "МЮ" подпишет хавбека "Наполи"
Сегодня читают
01 Сабо - о финале Кубка Украины
02 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
03 Миссия США при ОБСЕ обратилась к РФ касательно Донбасса
04 Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции
05 "Базель" уничтожил на своем поле новоиспеченного чемпиона Швейцарии
Новости сегодня
04:18 Пучдемон не будет баллотироваться в премьеры Каталонии
03:38 Гризманна в "Атлетико" может заменить один из лучших форвардов АПЛ
03:28 Смех да и только: позитивные мужчины отдыхают и веселятся
03:28 Браконьеров с крупным уловом задержали в Запорожской области
03:15 Как на самом деле выглядят звезды без фотошопа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Львовщине сожгли табор ромов
На Львовщине сожгли табор ромов
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Новости: Евровидение 2018: яркие моменты второго полуфинала (Фото)
Евровидение 2018: яркие моменты второго полуфинала (Фото)
Добавить комментарий
0