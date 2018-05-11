Пограничники задержали нарушителя границы, направлявшегося на заработки в РФ

В рамках проведения совместной операции "Граница-2018" пограничники Харьковского погранотряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу с РФ в районе населенного пункта Тополи.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения пограничники выяснили, что 24-летний мужчина пытался попасть в Россию с целью трудоустройства.

"За попытку незаконного пересечения границы на нашего соотечественника составлен материалы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.