На Киевщине на взятке задержали депутата

Правоохранители задержали депутата Богуславского районного совета во время передачи 7000 долларов взятки.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевщины в Facebook.

"В рамках открытого уголовного производства по факту вымогательства неправомерной выгоды возле админздания Богуславского районного совета во время передачи 7000 долларов задержан 61-летний чиновник. Общая сумма взятки, которую требовал служащий от директора одного из обществ, должна быть вдвое больше. Депутат обещал посодействовать в передаче в аренду земельного участка площадью 30 га", - говорится сообщении.

Проводятся следственные действия. Работнику райсовета грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.