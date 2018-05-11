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На Киевщине на взятке задержали депутата

Взятка
04:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Народный избранник потребовал у бизнесмена 16,5 тысяч долларов за предоставление в аренду земельного участка площадью 30 га.

Правоохранители задержали депутата Богуславского районного совета во время передачи 7000 долларов взятки.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевщины в Facebook.

"В рамках открытого уголовного производства по факту вымогательства неправомерной выгоды возле админздания Богуславского районного совета во время передачи 7000 долларов задержан 61-летний чиновник. Общая сумма взятки, которую требовал служащий от директора одного из обществ, должна быть вдвое больше. Депутат обещал посодействовать в передаче в аренду земельного участка площадью 30 га", - говорится сообщении.

Проводятся следственные действия. Работнику райсовета грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Новости Украины, Богуславский районный совет, Взятка, Депутат, Киевская область, Нацполиция.
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