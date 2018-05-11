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В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 миллионов

Деньги
07:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с обращением более 120 млн грн.

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с обращением в течение 2016 - 2018 гг. более 120 млн грн.

Об этом идет речь в пресс-релизе Государственной фискальной службы.

В рамках расследования была установлена группа лиц, которые в течение 2016- 2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в частности и СГД-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения налогового кредита с НДС. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СГД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличностью и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом, в течение 2016 - 2018 гг. было проконвертировано более 120 млн грн.

По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, которыми пользовались организаторы конвертцентра, и по местам проживания фигурантов, изъяты 3 печати подконтрольных компаний, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи фиктивных СГД, компьютерная техника и флеш носители.

Продолжаются следственные действия.

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Новости Украины, ГФС, Киев, Конвертцентр, Столица.
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