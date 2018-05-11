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Загадочная гибель украинских моряков в Атлантике: стали известны подробности

Скорая помощь
11:32 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Точные причины смерти украинских моряков на борту сухогруза Atlantic Harmony пока неизвестны, жена погибшего предполагает отравление или убийство.

Точная причина смерти моряков из Херсона на борту сухогруза Atlantic Harmony остается неизвестной.

"Всего четыре украинских моряка находятся на судне. Сейчас оно арестовано в Мексике. Владельцы турки флаг Гонконга. Погибших зовут Николай Лукашов. Он был первым кто погиб при неизвестных обстоятельствах. Сейчас изучаем экспертизу. Скорее всего, отек легких. Второй - Червоный Александр", - сообщил херсонский активист Кирилл Стремоусов, передает "Апостроф".

По словам жены одного из моряков, в компании так и не сообщили точные причины смерти ее мужа. "Первый парень умер 7 мая. Это был переход у них 15-20 дней. Они шли на Кипр. Через 10 дней умирает парень. Его в ближайшем порту отдают властям и буквально тут же отпускают моего мужа с вахты отдыхать. Потом через 13 часов обнаружили моего мужа уже мертвого. Он лежал весь в крови и рыгал кровью. Это либо отравление, либо их убили", - рассказала женщина.

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Новости Украины, Атлантика, Гибель, Кабо-Верде, Причины неизвестны, Украинские моряки.
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