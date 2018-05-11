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В Госпродпотребслужбе сообщили свою версию отравления в Черкассах

Черкасская детская областная больница
13:40 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Госппродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает основной причиной отравления детей в Черкассах ремонт из некачественных строительных материалов.

В столичной Госпродпотребслужбе основной причиной отравления детей в Черкассах и в Днепропетровской области называют незапланированный ремонт с использованием некачественных строительных материалов. Об этом сказал на пресс-конференции руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Случаи в Черкассах и в Днепропетровской области не связаны. То, что произошло, я связываю, прежде всего с проведением любых ремонтных работ. Поэтому еще это топ-версия во всех случаях, когда регистрируются такие отравления. Эта версия также рассматривается правоохранительными органами (по случае в Черкассах - прим. ред.)", - отметил Рубан.

Также, как сообщил руководитель столичной Госпродпотребслужбы журналистам после пресс-конференции, есть другая версия, по применению биологического оружия, но такие случаи не регистрировались в Украине за последние 10 лет.

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Рубан также уточнил, что в Киеве чаще всего регистрируются случаи отравления после ремонтов.

"В Киеве уже более трех лет налажена практика, связанная с проведением ремонта в гимназии "Киевская Русь", где была недоброкачественная укладка линолеума, с нарушением технологических процессов, в результате чего было выявлено превышение формальдегидов, фенолов в 5-20 раз. После этого было принято решение на уровне городского главы о проведении после любых ремонтных работ (в учебных заведениях - прим. ред.) обязательного лабораторного исследования для допуска в данные помещения детей", - добавил руководитель столичной Дерджпродспоживслужбы.

Напомним, 8 мая в городе Черкассы на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Учебный процесс в школе приостановлен. Всего в больницу попали 58 человек.

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Новости Украины, Версии отравления, Использование, Некачественные материалы, Отравление детей в Черкассах, Причины отравления, Ремонт в школе.
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