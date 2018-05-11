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Массовое отравление в Черкассах: в больнице остаются 55 учеников и 4 взрослых

Школа №8 города Черкассы
14:04 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: 55 учеников и 4 работников школы в Черкассах, почувствовавших недомогание во время линейки 8 мая, остаются в больницах.

По состоянию на пятницу в медучреждениях Черкасс остаются 55 учеников и четверо работников средней образовательной школы №8, госпитализированных 8 мая во время школьной линейки с тошнотой, головокружением, головной болью, сообщают в ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Черкасской области.

"Сейчас в Черкасской областной детской больнице находятся 55 учеников. В отделении интенсивной терапии нет ни одного потерпевшего, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное. Общие симптомы заболевания, с которым в лечебное учреждение поступили дети и взрослые: тошнота, головокружение, головная боль. Кроме детей, с аналогичными симптомами в Черкасскую областную больницу госпитализированы 4 взрослых (трое учителей и одна технический работник)", - написал в пятницу в своей странице в соцсети Фейсбук помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в области Константин Проценко.

Он напомнил, что ЧП произошло 8 мая во время школьной линейки в общеобразовательной школе №8 г.Черкассы, ул.Смелянская,88/2, когда пострадавшие начали терять сознание, испытывали тошноту. Администрация школы организовала эвакуацию учащихся за пределы здания школы. Всего на мероприятии находилось 424 ученика и 26 учителей.

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К.Проценко проинформировал, что специалисты химико-радиологической лаборатории Управления ГСЧС Украины в Черкасской области на территории школы провели замеры воздуха и почвы на содержание опасных химических веществ. "Превышений содержания химических веществ сверх предельно - допустимой концентрации не выявлено (аммиак - 0 мг/м3; хлор - 0 мг/м3, сероводород - 0 мг/м3, горючие газы - 0 мг/м3). Уровень кислорода в воздухе - 20,9% (при норме - от 19 до 23%)", - сообщил он.

По данным помощника начальника ГУ ГСЧС Украины в области, лаборатория Госпродпотребслужбы г.Черкассы взяла пробы воздуха, воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ.

"По результатам исследований атмосферного воздуха на содержание фенола, формальдегида, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота, аммиака превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций не обнаружено", - отметил он.

Кроме этого, в учебных классах и производственных помещениях школы проведены измерения мощности гамма-излучения и бета-загрязнения поверхностей, по результатам которызх превышения нормативных уровней также не выявлено. Лабораторные исследования по другим показателям продолжаются.

"Промышленной лабораторией ОАО "Азот" проведена проверка на содержание окислов азота и углерода, а также аммиака. Превышений более ПДК (предельно допустимой концентрации – ред.) не обнаружено", - сообщил К.Проценко.

Подразделение Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы провело химическую разведку помещений и прилегающей территории СОШ №8 на содержание боевых отравляющих веществ и химически опасных веществ. "По результатам обследования превышений предельных уровней не выявлено", - добавил он.

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Новости Украины, ГСЧС, Массовое отравление в Черкассах, Массовое отравление детей, Черкассы.
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