Гройсман о децентрализации: Закарпатье станет сильнее

Начатая 2014 году реформа децентрализации позволяет укрепить громады и регионы на уровне областей, поэтому использование этих возможностей пойдет только на пользу.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Ужгороде, комментируя вопрос формирования объединенных общин на Закарпатье, сообщает Правительственный портал.

"Процесс начали в 2014 году, имеем хорошие результаты. На Закарпатье есть громады, есть те, кто хочет объединиться, но надо понимание. Я слушаю аргументы всех сторон. Будем изучать все "за и против". Подменять решение местных органов самоуправления я не собираюсь. Но, используя возможности объединения, Закарпатье станет сильнее", - сказал Гройсман.

Глава правительства напомнил, что объединение громад и передача им полномочий и ресурсов делается для того, чтобы громады были способны оказывать качественные услуги, строить дороги, предлагать условия для обучения - "без тени кабинетов, прозрачно и быстро".