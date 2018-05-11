Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Новости: Глава правительства Хорватии поможет детям крымских татар
Глава правительства Хорватии поможет детям крымских татар
Новости: "Арсенал" больше не видит Фонсеку на посту главного тренера
"Арсенал" отказался от Фонсеки
Новости: Melovin откроет программу гранд-финала Евровидения 2018
Melovin откроет программу гранд-финала Евровидения 2018
X

Гройсман о децентрализации: Закарпатье станет сильнее

Владимир Гройсман
16:12 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Децентрализация позволит укрепить громады и усилить регионы Закарпатья, считает премьер Гройсман.

Начатая 2014 году реформа децентрализации позволяет укрепить громады и регионы на уровне областей, поэтому использование этих возможностей пойдет только на пользу.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Ужгороде, комментируя вопрос формирования объединенных общин на Закарпатье, сообщает Правительственный портал.

"Процесс начали в 2014 году, имеем хорошие результаты. На Закарпатье есть громады, есть те, кто хочет объединиться, но надо понимание. Я слушаю аргументы всех сторон. Будем изучать все "за и против". Подменять решение местных органов самоуправления я не собираюсь. Но, используя возможности объединения, Закарпатье станет сильнее", - сказал Гройсман.

Глава правительства напомнил, что объединение громад и передача им полномочий и ресурсов делается для того, чтобы громады были способны оказывать качественные услуги, строить дороги, предлагать условия для обучения - "без тени кабинетов, прозрачно и быстро".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Громады, Децентрализация, Реформа децентрализации, Ужгород, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Загадочная гибель украинских моряков в Атлантике: стали известны подробности На Днепропетровщине произошел пожар на мусорном полигоне В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, есть погибший

Последние новости

Дания - Норвегия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео) Порошенко анонсировал прямое авиасообщение с Любляной Появились фото мужчины, который украл мотоцикл брата Найема
Сегодня читают
01 Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
02 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
03 На дне Марианской впадины обнаружен "след человека"
04 Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось
05 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
Новости сегодня
16:32 Можно брать на работу: появилось прозрачное пиво
16:31 Франция - Австрия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
16:30 Суд вынес приговор сыну нардепа Попова за ограбление магазина
16:29 В Турции сказали, когда запустят газопровод в обход России
16:29 Необычная повседневная жизнь в Индии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп надеется заключить новую сделку по иранскому атому
Трамп надеется заключить новую сделку по иранскому атому
Новости: МИД: Украинцы могут посещать по безвизу 85 стран мира
МИД: Украинцы могут посещать по безвизу 85 стран мира
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 12 - 13 мая
Афиша интересных событий в Украине на 12 - 13 мая
Добавить комментарий
0