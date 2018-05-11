Резонансное ДТП в Харькове: экспертиза подтвердила исправность автомобилей

Сегодня в Киевском районном суде г. Харькова состоялось очередное заседание относительно смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове. Отмечается, что на прошлом заседании закончили с допросом свидетелей. На сегодняшнем перешли к изучению материалов дела

Процессуальный руководитель (прокурор) зачитал результаты автотехнической экспертизы - в частности, согласно экспертному заключению, оба автомобиля на момент аварии находились в исправном техническом состоянии.

Следующее заседание назначили на 17 мая.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре города Харькова произошла трагическое авария. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова, после столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек. Сейчас суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водителя Lexus. Зайцева признала свою вину, а вот водитель Volkswagen Touareg Дронов вину не признает и обещает давать показания после всех свидетелей.